Schnelle Einführung der digitalen Kraftstoff-Fertigungslösung von Carbon für die Massenproduktion führt zu erheblichen Preissenkungen für EPX 82, EPU 41 und RPU 70

Carbon (www.carbon3d.com), ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für digitale 3D-Fertigung, gab heute eine weitere Reihe von Preissenkungen für seine am häufigsten verwendeten Harze bekannt und erweiterte damit das im vergangenen Jahr eingeführte Mengenrabattprogramm. Ab heute werden EPX 82 (Epoxy), EPU 41 (Elastomer-Polyurethan) und RPU 70 (Hart-Polyurethan) in großen Mengen zu 50 USD pro Liter angeboten. Dieser wegweisende Schritt wird den gesamten adressierbaren Markt für großformatige, digital hergestellte Teile in allen Branchen vergrößern, die Kosten weiter senken und das Wachstum für die weltweite Implementierung der digitalen Fertigungslösung von Carbon vorantreiben.

"Der globale Bedarf an die Nutzung digitaler Fertigung für Massenproduktionen wächst rasant, da immer mehr Hersteller diese Technologien der nächsten Generation in ihre Prozesse und Lieferketten integrieren", sagte Dr. Joseph DeSimone, CEO und Mitbegründer von Carbon. "Carbon hat digitale Fertigung zur Wirklichkeit werden lassen und der stark ansteigende Bedarf an Großserienproduktion ermöglicht uns die Einführung der radikalsten Harzpreissenkung aller Zeiten. Dieser Schritt wird darüber hinaus neue, hochwertige Anwendungen und Möglichkeiten schaffen, die bisher unmöglich waren und dazu beitragen, die bescheidene 3D-Druckwelt von geschätzten 10 Milliarden USD in eine Multi-Hundertmilliarden-Dollar-Branche zu verwandeln."

[Lesen Sie Dr. Joseph DeSimones Brief an die Fertigungsbranche.]

Der Preis von 50 USD pro Liter Harz erfüllt Carbons Versprechen aus dem Jahr 2017, auf unter 100 pro Liter zu kommen, als für RPU 70 als erstes Harz im Rahmen von Carbons Materialprogramms Mengenrabatte angeboten wurden. Als Reaktion auf die überwältigende Nachfrage seiner Kunden und Partner senkt Carbon die Preise für:

RPU 70: ein vielseitiges, robustes und steifes Material, vergleichbar mit ABS;

EPX 82: ein starres, hochfestes, temperaturbeständiges Material, vergleichbar mit glasgefülltem PBT, das hauptsächlich für Anwendungen wie elektrische Steckverbinder verwendet wird;

EPU 41: ein hochelastisches, reißfestes und elastisches Material, vergleichbar mit herkömmlichen TPU-Elastomeren, die hauptsächlich zur Dämpfung, Schwingungsisolierung, Dichtung und Abdichtung in Produkten wie Schuhen, Sportartikeln, Robotik, Prothesen und Konsumgütern eingesetzt werden.

Verfügbarkeit

Eine Bestellung bei einer Lieferung von 50 Litern EPX 82, EPU 41 oder RPU 70 oder mehr kostet 50 USD pro Liter. Für die Bestellung einer Lieferung von 50 Liter EPX 82 oder RPU 70 oder mehr außerhalb der USA beträgt der Preis 45 Euro pro Liter, 40 GBP pro Liter, 65 CAD pro Liter und 7.500 JP¥ pro Liter. (EPU 41 ist derzeit außerhalb der USA nicht verfügbar) Weitere Informationen erhalten Sie vom Vertriebsteam von Carbon unter sales@carbon3d.com.

Weitere Informationen über Carbon und seine breite digitalen Fertigungsmaterialpalette finden Sie am Stand von Carbon auf der Formnext (B30 in Halle 3.1) oder unter www.carbon3d.com/materials.

Über Carbon

Die Mission von Carbon ist es, den Entwurf, die Konstruktion, die Herstellung und die Lieferung von Polymerprodukten neu zu erfinden, um eine digitale und nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Mit Sitz im Silicon Valley vereint Carbon Innovationen in den Bereichen Hardware, Software und Molekularwissenschaften, um branchenführende digitale Fertigungslösungen anzubieten. Mit der bahnbrechenden "Digital Light Synthesis"-Technologie von Carbon und der breiten Familie programmierbarer Flüssigkeitsharze können Hersteller neue Geschäftsmöglichkeiten wie Massenanpassung, Bestandsführung nach Bedarf und bisher unmögliche Produktdesigns erschließen. Die Lösungen von Carbon ermöglichen es den Kunden, einzigartig differenzierte Produkte herzustellen, gleichzeitig Abfall zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carbon3d.com.

