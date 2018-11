Die "Wetzlarer Neue Zeitung" über die Rolle der Gedenktage:

"Gedenktage haben ihre besondere Bewandtnis. Wie sie begangen werden, sagt viel über den Zustand unserer Gegenwart aus. Als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder am 6. Juni 2004 zur Gedenkfeier der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in die Normandie eingeladen wurde, da schien Europa einer glücklichen Zukunft entgegenzueilen. Die Osterweiterung der EU stand für die Vollendung des europäischen Versöhnungswerks. Gut 14 Jahre nach der Feier in der Normandie wurde am vergangenen Wochenende im Wald von Compiègne und in Paris an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Und die Vorzeichen sind gänzlich anderer Natur. Heute befindet sich Europa in seiner schwersten Krise nach 1945."/zz/DP/tos

AXC0015 2018-11-13/05:35