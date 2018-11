"Flensburger Tageblatt" zu Seehofer/Zustand der CSU:

"Aufatmen - das werden auch in der Union einige tun, angesichts des angekündigten Rückzugs von Horst Seehofer vom CSU-Vorsitz. Wenn Ministerpräsident Markus Söder beide Ämter vereint, kann die CSU wieder einheitlicher auftreten und schlagkräftiger werden. So weit die Theorie. Denn auch ohne Seehofer segelt die CSU in schwerer See. "Regionalpartei mit bundespolitischem Gestaltungsanspruch" haben Forscher die Partei lange genannt - beides stimmt nur noch bedingt. Die CSU zieht ihre Kraft und Macht aus der Stärke in Bayern. Erst wenn sie dort mit klarer regionaler Politik Kredit zurückgewinnt, kann die Partei aufatmen."/zz/DP/he

