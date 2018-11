Eine Studie mit einer Umfrage bei Mietern soll die jüngsten Trends beim Wohnen aufzeigen. Die Bedürfnisse der Menschen verändern sich, zugleich mangelt es in Großstädten an Platz. Darauf müsse sich die Immobilienbranche einstellen, hieß es vorab beim Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Wie neue Angebote aussehen können und inwiefern sie sich von der heutigen Wohnkultur in Deutschland unterscheiden, wollen GdW-Präsident Axel Gedaschko und zwei Autoren der Studie "Wohntrends 2035" am Dienstag (12.00 Uhr) in Berlin darstellen./brd/DP/he

