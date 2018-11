Dank Onlinehandel verschicken die Deutschen vor Weihnachten so viele Pakete wie nie. Um den Ansturm zu bewältigen, heuern Logistiker dubiose Dienstleister an - oft zulasten von Fahrern, Sozialkassen und Steuerzahlern.

Im Schutz der hereinbrechenden Nacht eilt der Paketzusteller Eugen Viktor (Name von der Redaktion geändert) in das vietnamesische Restaurant neben dem S-Bahnhof, weit draußen in der Einöde von Berlin-Marienfelde. Er will nichts essen, keinen Kaffee, nicht einmal seine Daunenjacke will er ausziehen. Seine Tasche lässt er umgehängt, während des Gesprächs legt er sie wie ein Schutzschild vor sich auf den Schoß. Alles an dem 29-jährigen Moldawier mit dem dunklen Haar und dem suchenden Blick wirkt, als ob er jede Sekunde bereit sei, die Flucht zu ergreifen.

Viktor hat lange mit sich gerungen, ob er über die Themen sprechen soll, die viele lieber totschweigen. Zögerlich beginnt er von den vergangenen Monaten zu berichten, in denen er als Kurierfahrer in Berlin gearbeitet hat. Nach wenigen Minuten aber sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus, werden seine Sätze so ausufernd, als ob er all die Ohnmacht und Frustration hineinpacken will, die er erlebt hat.

Bis zu 3000 Pakete im Monat hat er Berliner Haushalten zugestellt. Von frühmorgens bis weit nach 20 Uhr sei er in einem Lieferwagen unterwegs gewesen, regelmäßig mehr als 12, manchmal auch 15 Stunden am Tag. Zu Beginn habe er 1000 Euro im Monat kassiert, später sei es mehr gewesen. Den eigentlich vorgeschriebenen Mindestlohn von aktuell knapp neun Euro pro Stunde habe er während seiner neun Monate als Paketzusteller nie erreicht.

Beschäftigte wie Viktor stehen auf der Schattenseite eines beispiellosen Booms. In Deutschland werden so viele Pakete verschickt und zugestellt wie noch nie, im vergangenen Jahr lieferten Boten insgesamt 3,4 Milliarden Sendungen aus, im Jahr 2000 waren es nur halb so viele. Der Onlinehandel, wächst weiter, und deshalb werden sich Päckchen und Pakete in den Wochen vor Weihnachten einmal mehr zu gigantischen Bergen stapeln: Im November und Dezember liefern Zusteller täglich 13 Millionen Sendungen aus, an Spitzentagen sind es bis zu 18 Millionen.

Amazon macht Druck

Für die Branche ist das der ultimative Härtetest: Ihre Transporter werden sich massenweise durch verstopfte Straßen quälen, um alle Sendungen pünktlich zum Fest zur richtigen Adresse zu bringen. Dabei ist der Druck auf die Zusteller deutlich gestiegen. Große Internethändler wie Amazon sind heute so mächtig, dass sie die Preise für Zustellungen immer weiter drücken können.

Während der Gesamtumsatz mit Paketen wächst, fällt der Preis für jede einzelne Sendung seit Jahren. Deshalb sparen die Lieferdienste, wo es geht - und mitunter auch dort, wo es eigentlich nicht geht. Die Vorweihnachtszeit dürfte deshalb zur Hochsaison unerlaubter Tricksereien werden - zulasten der Fahrer und auch der Steuerzahler.

Der Bedarf an Auslieferern ist gerade vor Weihnachten so groß, dass er sich nicht allein mit Arbeitskräften aus Deutschland decken lässt. Deshalb wirbt die Branche auch Fahrer an, die speziell für das Weihnachtsgeschäft aus Osteuropa kommen - ähnlich wie Saisonarbeiter als Erntehelfer. Sie lockt die Aussicht auf guten Verdienst. Diese Hoffnung wird jedoch oft enttäuscht. "Die Arbeitsbedingungen für Kurierfahrer aus dem Osten sind, verglichen mit denen angestellter Fahrer, oft deutlich schlechter", heißt es bei der Gewerkschaft Verdi.

Dabei gelten gesetzliche Vorgaben wie der Mindestlohn und die maximale Arbeitszeit von 48 Stunden in der Woche auch für sie. Im Alltag werden sie jedoch vielfach umgangen. Möglich macht das die spezielle Struktur der Branche. Da die großen Logistikkonzerne selbst nicht massenhaft Fahrzeuge anschaffen und Fahrer beschäftigen wollen, arbeiten sie mit Subunternehmen zusammen, die die Pakete mit eigenen Angestellten ausliefern. Die in der Branche "Systempartner" genannten Transporteure sind für DPD, Hermes, GLS und auch für die Deutsche Post DHL unterwegs.

Allein DPD arbeitet mit 1000 Subunternehmen zusammen, bei denen 11.000 Zusteller arbeiten. Für die Weihnachtszeit kommen noch einmal 4000 Arbeiter hinzu. Äußerlich sind die Auftragsfahrer kaum zu unterscheiden von regulären Kurieren. An Paketwagen und Uniformen findet sich meist das Logo der Auftraggeber. Die halten das System denn auch für sauber. Alle Logistikkonzerne teilen mit, dass sie Subunternehmen regelmäßig kontrollieren, Meldesysteme installiert haben und Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte ahnden.Trotzdem bleibt das System anfällig. Denn viele Subunternehmen beauftragen selbst wieder Ausfahrdienste, die dann als Sub-Subunternehmen unterwegs sind. Die intransparenten Ketten aber bieten einen perfekten Nährboden für Betrug.

Sofort abhängig

Paul Dornauer sitzt in einem schweren Mercedes, den er zügig durch die Straßen Berlins lenkt. Das Handy am Armaturenbrett des 32-Jährigen leuchtet ständig auf, alle 30 Sekunden geht eine Nachricht ein, alle paar Minuten ein Anruf. Mal spricht Dornauer im Berliner Dialekt, mal auf rumänisch, der Sprache seiner Eltern, mit denen er als Kleinkind nach Deutschland gekommen ist. Er selbst ist nicht in der Paketbranche, sondern sucht Fahrer für eine Flotte von Autos, die er über den Fahrtdienstvermittler Uber als alternative Taxis fahren lässt.

Dabei konzentriert er sich vor allem auf Paketauslieferer. "Sie kann man leicht abwerben. Gerade Rumänen und Moldawier sind meist extrem unzufrieden", sagt Dornauer zufrieden - und rauscht über eine gelbe Ampel. Wer vor Weihnachten Fahrer anwerben will, muss schnell sein.

Als er wenig später vor einer roten Ampel anhalten muss, nimmt Dornauer das Handy vom Armaturenbrett und öffnet eine Seite des sozialen Netzwerks Facebook. Auf Rumänisch wirbt sie um Kurierfahrer für Deutschland. "Zur Weihnachtszeit finden sich im Internet überall solche Jobangebote auf rumänisch. Dahinter stecken meist Agenturen, die für die Vermittlung der Kurierfahrer bezahlt werden", sagt Dornauer. Besonders gefragt seien Fahrer aus Moldawien. Das Lohnniveau dort ist extrem niedrig. Gleichzeitig stellt das EU-Land Rumänien Moldawiern freizügig Pässe aus, mit denen sie legal nach Deutschland reisen können. Sie müssen nur mündlich angeben, dass sie rumänische Vorfahren haben.

Dornauer weiß, was viele von ihnen erwartet. "Die Rumänen und Moldawier, die von solchen Angeboten nach Deutschland gelockt werden, befinden sich sofort in ...

