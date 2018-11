Viele Investoren halten eine neue Finanzkrise für wahrscheinlich, aber wann genau der Kurseinsturz kommt, ist schwer vorherzusagen. Anleger sollten über ihre Verlusttoleranz nachdenken, um nicht überrascht zu werden.

Seit der globalen Finanzkrise von 2008 ist die Sorge vor einem erneuten Crash ein ständiger Begleiter. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, politische Spannungen, Brexit-Turbulenzen, ein Defizit-Haushalt in Italien, der Einbruch der Börsenkurse Mitte Oktober - all dies gibt immer wieder Anlass zu zahlreichen Medienberichten und Analysen, die eine neue Krise am Horizont sehen. Auch unter Fachleuten sind die Bedenken zuletzt größer geworden: Einer aktuellen Studie des CFA Institute zufolge halten 54 Prozent der befragten institutionellen Investoren eine erneute Finanzkrise innerhalb der nächsten drei Jahre für sehr wahrscheinlich oder sogar extrem wahrscheinlich. 2016 waren es nur 29 Prozent.

Haben wir also Grund zur Panik? Nein, denn Wachstum ist kein stetiger Prozess und Krisen sind keine seltenen Phänomene. Seit der Erfindung des Geldes und der Finanzmärkte hat es Krisen gegeben, die zu schmerzhaften Verlusten führten. Deutsche Aktien verloren im Durchschnitt alle fünf Jahre deutlich an Wert (siehe Grafik unten).

Einerseits lassen sich Kursverluste auf spezifische Ereignisse wie etwa den Konkurs der Lehman-Bank oder die Anschläge des 11. September 2001 zurückführen. Die Vorhersage solcher Ereignisse ist jedoch im Vorfeld so gut wie unmöglich. Anleger können aber die Stabilität des Kapitalmarktes daran beurteilen, wie negative Ereignisse interpretiert werden. Grundsätzlich gilt, dass in einem wirtschaftlichen Aufschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...