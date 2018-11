Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (SZ: 300393) (Jolywood),weltweit führender Anbieter von Solar-Backsheets und hocheffizienten bifazialen Solarzellen des Typs N, hat sein neues transparentes Mesh-Backsheet vorgestellt, das zusammen mit DuPont China Ltd. entwickelt und vom TÜV Rheinland zertifiziert wurde.



Im Rahmen seines Bestrebens führende Solarprodukte zu entwickeln, hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von Jolywood ein transparentes Mesh-Backsheet entwickelt, das über zusätzliches Mesh in den Bereichen zwischen den Solarzellen des Moduls verfügt. Das Mesh kann dadurch die Leistung des Moduls um 5 bis 6 W erhöhen und die innere Schicht des Backsheet besser schützen. Das Produkt ist zudem leicht, atmungsaktiv und zeichnet sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit aus. Aufgrund dieser Eigenschaften ist das Produkt als Komponente für bifaziale Module gut geeignet. Im Vergleich zu Doppelglas hat Glas mit einem transparenten Backsheet mehr Kostenvorteile in Bezug auf Produktausbeute, Bruchrate beim Transport und der Installation, Klemmkosten, Betriebs- und Wartungskosten usw.



Dazu meinte Lin Jianwei, Vorstandsvorsitzender von Jolywood: "Wir sind sehr stolz auf die großartige Arbeit, die unser weltweit führendes Team mit der Entwicklung dieser innovativen Backsheet-Technologie geleistet hat. Jolywood kann auf 10 Erfahrung bei der Bereitstellung hochwertiger Backsheets für das Ummanteln von Modulen zurückblicken. Wir engagieren uns für die Entwicklung innovativer Produkte in der PV-Branche und werden auch weiterhin Produkte einführen, um die schnelle Anwendung von bifazialen Modulen zu fördern."



Darüber hinaus hat sich DuPont China für die gemeinsame Entwicklung von PV-Produkten mit Jolywood zusammengeschlossen. Für Wang Wei, Global General Manager bei DuPont China, ist Jolywood ein wichtiger strategischer Partner. Beide Unternehmen haben eng bei der Entwicklung hochwertiger transparenter Backsheet-Produkte zusammengearbeitet und werden ihre Bemühungen fortsetzen.



Neben den transparenten Mesh-Backsheets stellt Jolywood zudem die effizientesten mono-bifazialen Solarzellen vom Typ N bereit. Die Konvertierungseffizienz ihrer bifazialen TOPcon-Zellen vom Typ N liegt über 22,5%. Mit seinen neu eingeführten Backsheets kann Jolywood vielseitigste und sorgfältigst entwickelte Lösungen Kunden wie z.B. SPIC Xi'an Solar Power Co., Ltd. anbieten, der bereits mit Jolywood für IBC-Zellen des Typs N zusammenarbeitet und diese Zusammenarbeit auf die Entwicklung von Zellen mit Backsheets ausweiten möchte.



Informationen zu Jolywood



Jolywood (SZ: 300393) ist weltweit führend in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von PV-Backsheets, hocheffizienten bifazialen monokristallinen Solarzellen vom Typ N und von bifazialen Modulen. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) wurde 2008 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller für Photovoltaik-Backsheets, mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 100 Millionen Quadratmetern. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jolywood Suzhou, wurde 2016 gegründet und steht seit 2017 mit 2,4 GW Fertigungskapazität für bifaziale Solarzellen des Typs N an der Spitze der globalen Solarbranche.



