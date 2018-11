Medienmitteilung

Flamatt, 13. November 2018

Comet schliesst Trennung vom ebeam Systemgeschäft in Davenport (USA) mit Übergabe an einen neuen Eigentümer rascher ab als geplant

Fokus auf das ebeam-OEM-Geschäft

Die Comet Group schliesst die im Juli 2018 bekanntgegebene Neuausrichtung ihres ebeam-Geschäfts (Division EBT) mit dem Verkauf der Aktivitäten des US-amerikanischen Standorts Davenport rascher ab als geplant. Das neue Unternehmen wird unter dem Namen "PCT Ebeam and Integration, LLC" firmieren und zum selben Unternehmensverbund gehören wie das renommierte Tri-City Electric Co. in Davenport. Das ebeam Komponenten- und Modulgeschäft, ebeam Technologies (EBT), startet mit einem neuen fokussierten Geschäftsmodell, schlankerer Kostenbasis und geringeren Risiken in das neue Geschäftsjahr und kann sich auf das Geschäft mit ebeam Modulen konzentrieren.

Mit der Übertragung des ebeam Systemgeschäfts auf einen neuen Eigentümer schließt Comet seine Neuausrichtung mit einer Lösung ab, die für alle Beteiligten von Vorteil ist. Der neue Eigentümer, mit Sitz in Davenport, Iowa, USA, sieht die ebeam-Technology als Chance zur weiteren Diversifikation. Der Käufer übernimmt das operative Geschäft, einen Grossteil der Mitarbeitenden sowie die Kundenverpflichtungen. Im Rahmen eines Zusammenarbeitsvertrags behält Comet den Zugang zu Schlüssel-Know-how sowie ein unbegrenztes Nutzungsrecht für die veräusserten Eigentumsrechte. Dank des Verkaufs kann Comet die Trennung vom Systemgeschäft schneller abschliessen als ursprünglich geplant und erwartet zudem gegenüber einer Schliessung eine leicht geringere Belastung des Reingewinns für 2018.

Für das weitergeführte ebeam-Komponenten- und Modulgeschäft erwartet Comet 2019 einen Umsatz von rund 15 Mio. CHF mit einem reduzierten Verlust von rund -5 Mio. CHF auf Stufe EBITDA.

