"Pantone Color of the Year ist ein starker Partner, der eine strategische Richtung für Trends vorgibt und so Kunststoffdesigns in einigen Branchen anregt. Die Farbe dieses Jahres, Ultra Violet, ist gleichermaßen dramatisch wie durchdacht und hat uns dazu veranlasst, eine Effektfarbkollektion für unsere Kunden zu kreieren, mit deren Hilfe sie Originalität und Einfallsreichtum vermitteln können", so Jürg Zingg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...