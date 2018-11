Tagesgewinner war am Montag FE Ltd mit 42,86% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 100,00%) vor Mologen mit 14,57% auf 4,01 (272% Vol.; 1W 26,90%) und Ballard Power Systems mit 5,32% auf 2,97 (51% Vol.; 1W 1,71%). Die Tagesverlierer: S&T mit -14,19% auf 18,93 (371% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,76%), Advanced Micro Devices, Inc. mit -9,51% auf 19,03 (117% Vol.; 1W -4,37%), Steinhoff mit -9,12% auf 0,10 (26% Vol.; 1W -16,81%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (62889,28 Mio.), BP Plc (47240,77) und HSBC Holdings (32471,82). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Aurora Cannabis (1598%), publity (687%) und S&T (371%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist publity mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...