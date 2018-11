Die Internationale Energiebehörde IEA sagt einen starken Anstieg des Energiebedarfs in Asien hervor. Das werde sich auf Preise, Versorgungssicherheit und Umwelt auswirken - wenn die Politik nicht eingreife.

Die weltweite Energienachfrage wird in den kommenden zwei Jahrzehnten stark steigen, vor allem in Asien. Das geht aus dem jährlichen Ausblick der Internationalen Energiebehörde IEA hervor, der am Dienstag in London veröffentlicht wurde.

Demnach wird die globale Nachfrage 2040 um mindestens ein Viertel höher liegen als heute. Doch dies gelte nur, wenn die Regierungen ihre Versprechen einhalten, zum Beispiel mehr auf energieeffiziente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...