Eine neue weltweite Umfrage unter Führungskräften zeigt auch, dass 40 der Führungskräfte in Großbritannien und 46 in der Schweiz besorgt sind, dass das Wachstum im Bereich KI nicht angemessen überwacht wird und die Privatsphäre und die persönlichen Freiheiten bedrohen könnte

Laut einer heute veröffentlichten Umfrage von Boyden, einer der führenden globalen Personalberater, halten sich 9 von 10 Führungskräften im Bereich Handel und Konsumgüter in Großbritannien zusammen mit 94 der Führungskräfte in China und der Schweiz für qualifiziert, um in ihren Unternehmen KI- und Technologielösungen anzuwenden, während nur 48 der Führungskräfte im Bereich Handel und Konsumgüter in den USA sich dazu gerüstet sehen.

Der Bericht mit dem Titel, Führungskräfte-Umfrage von Boyden: KI und die Handels- und Konsumgüterrevolution erforscht die globalen Herausforderungen, neue Möglichkeiten, notwendige Fähigkeiten und die weitere Entwicklung für Unternehmen und Führungskräfte, um im Bereich Technologie- und KI-Innovationen wettbewerbsfähig zu bleiben.

"Die meisten Handels- und Konsumgüterunternehmen befinden sich inmitten einer von KI und Technologie ausgelösten rasanten Entwicklung," so Cornelia Tänzler, Leiterin der globalen Konsumgüter- und Handelssparte bei Boyden und geschäftsführende Partnerin bei Boyden Schweiz. "Die Veränderungen beeinflussen die gesamte Strategie, wie Produkte verpackt, weiterverfolgt und versendet werden, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren und sie in Zukunft Mitarbeiter führen und aussuchen werden."

"Die rechte Hand des CEO war einmal der CFO. Der CFO ist weiterhin wichtig, aber jetzt sind es die Führungskräfte im digitalen Bereich, die bestimmen werden, wie die Geschäftsentwicklung finanziell unterstützt wird", fügte Francesca d'Arcangeli, geschäftsführende Partnerin von Boyden Grossbritannien hinzu. "Die Transformation wird im gesamten Unternehmen stattfinden und es ist wirklich wichtig, dass die Führungsriegen dies verstehen."

Die Umfrage umfasst solide Daten von 200 Branchenführungskräften-50 in Großbritannien, 50 in der Schweiz, 50 in den USA und 50 in China-inklusive CEOs, COOs, CDOs, CIOs und andere Führungskräfte. Weitere wesentliche Ergebnisse sind:

Wissen, Fähigkeiten und Robotertechnik

Führungskräfte in China behaupten, dass sie mehr als Führungskräfte in anderen Ländern über die Veränderungen in der Branche Bescheid wissen, wobei 86 der chinesischen Führungskräfte sich als sehr gut informiert einschätzen, verglichen mit 60 in Großbritannien und 54 in jeweils der Schweiz und den USA.

Schweizer Branchenkenner erachten Mathematik und Statistik als wichtig (60 %), um KI und andere damit verbundene Transformationen lenken zu können; 60 der Führungskräfte in Großbritannien heben strategische Fähigkeiten als besonders wichtig hervor; 66 der Führungskräfte in den USA sind davon überzeugt, dass analytische und kritische Fähigkeiten sehr wichtig sein werden, während diese in China davon ausgehen, dass technisches Verständnis und Innovationsfähigkeiten wichtig sind (58 für jede Fähigkeit).

Im Vergleich zu 32 in China, 24 in der Schweiz und 20 in den USA denken 40 der Führungskräfte in Großbritannien im Bereich Handel, dass unternehmenseigene Roboter die Branche in den nächsten zehn Jahren grundlegend verändern werden, wobei 40 der Führungskräfte in Großbritannien im Vergleich mit 24 in China, 30 in der Schweiz und 32 in den USA dasselbe von Lieferdrohnen denken.

"In einem Zeitalter von KI und grundlegenden Transformationen sind die Strategie, Vision und die kreativen Führungsfähigkeiten eines IT Leiters oder Chief Digital Officers entscheidend für eine schnelle Unternehmensentwicklung, dieses einhergehend mit der der Fähigkeit die Kollegen und Mitarbeiter zu beeinflussen," so Lorenz Gan, ehemals Director, Technology Programs bei Burberry und derzeitiger Chief Information Officer bei New Era Cap in den USA.

"Bezüglich der Transformation von Unternehmen in den USA, mit Ausnahme der großen Technologieunternehmen im Bereich Konsumgüter, sehe ich große Verzögerungen aufgrund des 90-Tage-Gewinnzyklus, der zahlreiche intellektuelle und physische Investitionen verhindert," erklärt John Straw, ein in London ansässiger führender Berater bei McKinsey and Company, Mitbegründer von D/SRUPTION und Mitautor von iDisrupted

Privatsphäre, Sicherheit und wirtschaftliche Möglichkeiten im Bezug auf KI

Die meisten Führungskräfte glauben, dass eine größere Einbindung von Robotern und KI in der Handels- und Konsumgüterbranche positive Auswirkungen auf die Sicherheit von Verbraucherinformationen (76 in den USA, 100 in Großbritannien, China und der Schweiz) und auf die globale Wirtschaft (76 in den USA, 92 im Vereinigten Königreich, 100 in China und der Schweiz) haben wird.

Dennoch behaupten 46 der Führungskräfte in der Schweiz, 40 in Großbritannien und 38 in den USA, dass sie "sehr besorgt" darüber sind, dass das Wachstum von KI nicht angemessen überwacht wird und die Privatsphäre und/oder die persönlichen Freiheiten bedrohen könnte. Auffallend ist, dass nur 6 der Führungskräfte in China sich ähnlich besorgt zeigen.

"KI ist ein wirkungsvolles Werkzeug, Trend und als Kraft, die in vielen Disziplinen Anwendung finden sollte. Sie bewirkt weiterhin, dass das globale Veränderungstempo beschleunigt und es noch wichtiger wird, über agile Fähigkeiten zu verfügen", erklärt Anastasia Falconio, Chief People Officer, Kids II, Hersteller von Marken wie Baby Einstein und Comfort Harmony. "Wie bei allen Veränderungen ist es wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter dazu anleiten, KI gegenüber neugierig zu sein und sie in die Transformation einzubinden."

Über Boyden

Boyden ist einer der weltweit führenden Personalberater mit mehr als 65 Niederlassungen in über 40 Ländern. Unsere globale Reichweite ermöglicht uns, die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Ländern zu erfüllen, in denen sie Geschäft machen. Wir bringen grossartige Führungskräfte mit großartigen Unternehmen zusammen über Executive Search, Interim-Management und Leadership-Consulting-Solutions. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.boyden.com.

