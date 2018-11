FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC.

OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01

WML1 XFRA NO0010571698 WILH.WILHELM.HLDG A NK 20

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01

TOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP.

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC.

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP.

KDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V.

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25

HWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.)

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2

MUO XFRA US6253831043 MULTI-COLOR CORP.

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC.

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP