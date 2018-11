FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem sehr schwachen Wochenbeginn dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 348 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Der Leitindex war am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gefallen und hatte damit einen Großteil der jüngsten Erholung wieder hergegeben.

USA: - TECH BELASTET - Die US-Börsen sind am Montag auf Talfahrt gegangen. Vor allem Technologieaktien gaben kräftig nach. Sorgen um eine schwache Nachfrage nach iPhones des Apple-Konzerns belasteten die Stimmung.

ASIEN: - NIEDRIGER - In Asien verloren die meisten Aktien am Dienstag, auch wenn es positive Ausnahmen gab. Japans Nikkei 225 handelt kurz vor Börsenschluss 2,2 Prozent tiefer, Hongkongs Hang Seng ist fast unverändert, und Chinas CSI 300 liegt 0,85 Prozent im Plus.

DAX 11.325,44 -1,77%

XDAX 11.310,68 -1,93%

EuroSTOXX 50 3.194,08 -1,10%

Stoxx50 2.944,48 -1,01%

DJIA 25.387,18 -2,32%

S&P 500 2726,22 -1,97%

NASDAQ 100 7.039,15 -1,67%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1243 0,08%

USD/Yen 113,99 0,20%

Euro/Yen 128,16 0,27%

ROHÖL:

Brent 69,38 -0,73 USD

WTI 59,09 -0,83 USD

