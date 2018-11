In der mutmaßlichen AfD-Spendenaffäre hat der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, Zweifel am Aufklärungswillen von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel geäußert. "An den hohen moralischen Maßstäben, die die AfD und Frau Weidel gern an andere anlegen, müssen sie sich nun selbst messen lassen", sagte Schneider dem "Handelsblatt".

Er sei gespannt, "ob sie dem standhalten". Allerdings seien Zweifel angebracht. Unterdessen erhofft sich FDP-Generalsekretärin Nicola Beer von der Bundestagsverwaltung mehr Klarheit über die Parteispenden aus der Schweiz, die für den Bundestagswahlkampf Weidels bestimmt waren. "Der ganze Vorgang ist fragwürdig", sagte Beer dem "Handelsblatt".

Zumal Spenden in der Höhe aus dem EU-Ausland wie der Schweiz verboten seien. "Zuständig für die Bewertung und Aufarbeitung ist jetzt die Bundestagsverwaltung", so Beer weiter.