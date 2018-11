Nachdem Morphosys bereits in der vergangenen Woche mit positiven Quartalszahlen auf sich aufmerksam machen konnte, folgte heute Evotec. Auch Evotec kann überzeugen. Der Konzernumsatz für die ersten neun Monate 2018 stieg um 57 Prozent auf 270,0 Millionen Euro, nach 171,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie Evotec bekannt gab, resultiert dieser Anstieg aus der sehr guten Performance des Basisgeschäfts, dem positiven Aptuit-Beitrag (Januar bis September 2018: 83,6 Millionen Euro) und höheren Meilensteinerreichungen aus bestehenden Allianzen. Das bereinigte Konzern-EBITDA erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2018 sogar um 77 Prozent auf 68,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis konnte sich sogar von 25,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 59,5 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Zudem verfügt Evotec weiterhin über eine sehr gute Liquiditätsausstattung. Trotz der 50%igen Tilgung (70 Millionen Euro) des Aptuit-Akquisitionsdarlehens hat sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 168,8 Millionen Euro deutlich erhöht. Ende Dezember 2017 lag dieser noch bei lediglich 91,2 Millionen Euro.

