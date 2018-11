Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Allianz-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 219 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den europäischen Generalversicherern habe die Allianz den klarsten Ausblick in puncto Dividendenpotenzial gegeben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die wichtigsten Kennziffern der Münchener besser als erwartet ausgefallen. Der Experte erhöhte ein Stück weit seine Prognose für das operative Ergebnis im Jahr 2020./edh/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005