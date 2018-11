Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF nach Quartalszahlen von 94 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz Preissteigerungen und einiger kleiner Änderungen im Unternehmensportfolio sei das operative Ergebnis (Ebit) in sämtlichen Sparten des Chemiekonzerns gesunken, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der anstehenden Kapitalmarktveranstaltung dürfte der Fokus auf Portfolio-Änderungen wie einem möglichen Verkauf etwa des Bauchemikalien-Geschäfts oder dessen Zusammenlegung mit entsprechenden Aktivitäten eines Konkurrenten liegen./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-13/08:21

ISIN: DE000BASF111