Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen von Bayer mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj 3Q18 ggVj 3Q17 Umsatz 9.905 +23% 10.032 +25% 8.025 EBITDA bereinigt 2.202 -0,1% 2.079 -6% 2.204 EBIT bereinigt 1.300 -21% k.A. -- 1.637 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.886 -26% 1.837 -53% 3.881 Ergebnis je Aktie Core 1,19 -18% 1,03 -29% 1,45

Bayer hat im dritten Quartal zwar über ein Viertel weniger verdient, damit die Erwartungen am Markt aber übertroffen. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Für 2018 rechnet Bayer inklusive Monsanto weiterhin mit einem Umsatz von mehr als 39 Millionen Euro. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA soll im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden unverändert 5,70 bis 5,90 Euro erwartet. Die Aktionäre sollen für 2018 eine mindestens stabile Dividende erhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NORDEX (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Auftragseingang 932 +359% 2 203 Umsatz 769 -6% 3 818 EBITDA 31 -51% 2 64 EBIT 4,0 -71% 2 14 Konzernergebnis -9,0 -- 2 5,2 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,05

1&1 DRILLISCH (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 918 +33% 17 689 EBITDA 190 +33% 17 143 Ergebnis nach Steuern 105 +18% 16 89 Ergebnis je Aktie 0,59 -11% 16 0,66

UNITED INTERNET (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 1.290 +22% 15 1.054 EBITDA 303 -46% 15 558 EBIT 211 -57% 14 490

Weitere Termine:

06:55 DE/Tom Tailor Holding SE, Ergebnis 3Q, Hamburg

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt

07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 9 Monate, Amberg

07:00 DE/Evotec AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 9 Monate, Schrobenhausen

07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln

07:15 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q, Berlin

07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate,

Hamburg

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate, Bremen

08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 9 Monate, Delbrück

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury

08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate,

Stuttgart

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q, Mailand

18:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris

18:40 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: -25,0 Punkte zuvor: -24,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +65,0 Punkte zuvor: +70,1 Punkte - GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +18.500 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,0%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 3,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2042 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion 2,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 1,25 bus 1,75 Mrd EUR Auktion 2,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2038 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion neuer 0,0-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2020 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.737,30 0,35 Nikkei-225 21.810,52 -2,06 Schanghai-Comp. 2.657,66 1,03 DAX 11.325,44 -1,77 DAX-Future 11.303,50 -1,92 XDAX 11.310,68 -1,93 MDAX 23.842,77 -1,39 TecDAX 2.567,19 -3,70 EuroStoxx50 3.194,08 -1,10 Stoxx50 2.944,48 -1,01 Dow-Jones 25.387,18 -2,32 S&P-500-Index 2.726,22 -1,97 Nasdaq-Comp. 7.200,87 -2,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,27 +32

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,62 0,00 Deutschland 10 J. 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,90 2,92 1,01 USA 10 Jahre 3,17 3,18 0,76 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit dem Auslaufen des EU-Ultimatums an Italien, dem weiter ungeklärten Prozedere des Brexit und dem Kursrutsch der ehemaligen Anlegerlieblinge, den US-Technologieaktien, hat der Markt mit mehreren Krisen gleichzeitig zu kämpfen. Der DAX ist zudem am Montag durch die wichtige 11.400er-Unterstützung gebrochen. Und er droht, auch durch die 11.300er Marke zu fallen, denn bis zu einer Lösung im Haushaltsstreit mit Italien rechnen Händler mit weiter sinkenden Kursen. Dazu kommt eine Warnung der Ratingagentur Moody's, dass sich die globalen Kreditbedingungen verschlechtern werden. Daher werde sich auch das Wirtschaftswachstum in den G-20-Ländern 2019 auf 2,9 Prozent nach 3,3 Prozent abschwächen. Die langsam auslaufende Berichtssaison dürfte eher etwas in den Hintergrund treten. Eine Hoffnung sei derzeit, dass US-Kreisen zufolge mit einem Angebot aus China im Handelsstreit zu rechnen sein soll, noch bevor das Treffen der beiden Präsidenten beim G20-Gipfel ab dem 30.November in Buenos Aires stattfindet, heißt es.

Rückblick: Schwächer - Die Anleger gingen angesichts diverser Belastungsfaktoren auf Nummer sicher und verkauften. Unter anderem läuft am Dienstag das Ultimatum aus, das die EU-Kommission Italien gesetzt hat, um einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen, und die US-Regierung weitet offenbar ihren Handelskampf mit China über Zölle hinaus aus und will mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten den Diebstahl von geistigem Eigentum eindämmen. Schwächster Sektor war Technologie mit einem Indexminus von 3,7 Prozent. Dazu trug mit bei, dass der Apple-Zulieferer Lumentum eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Ams brachen um über 22 Prozent ein, Dialog verloren knapp 4 Prozent. British American Tobacco (BAT) knickten um 10,6 Prozent ein, weil die US-Gesundheitsbehörde Menthol-Zigaretten verbieten will, die den Löwenanteil des US-Umsatzes von BAT ausmachen. Flughafen Zürich brachen um 15,3 Prozent ein. Zum einen belastete die Drohung der Fluggesellschaft Swiss, den Flughafen zu wechseln, zum anderen die Forderung der Regulierungsbehörde nach einer Senkung der Gebühren.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Schwächster Wert im DAX waren Infineon mit einem Abschlag von 7,8 Prozent. Die neuesten Geschäftszahlen wurden von Analysten mehrheitlich zwar gelobt, am Markt wurde aber gespielt, dass in China der Markt für Autos schwächelt. Die Autobranche ist ein wichtiger Kunde von Infineon. SAP gab einen milliardenschweren Zukauf bekannt, der an der Börse als teuer eingestuft wurde. SAP verloren 5,6 Prozent. Im TecDAX traf die breite Technologieschwäche S&T (-15,7 Prozent) und Aixtron (-8,3 Prozent) besonders hart. Von einem soliden dritten Quartal mit guten Preiserhöhungen und Synergien sprachen die Analysten der DZ Bank nach der Zahlenvorlage von Lanxess. Die Aktie verlor dennoch knapp 3 Prozent. Talanx erzielte nach der außergewöhnlich hohen Schadensbelastung im Vorjahr wieder einen Gewinn im dritten Quartal, der Kurs ging etwas leichter aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2018 01:51 ET (06:51 GMT)

Von einem lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt habe mit der negativen Entwicklung an der Wall Street weiter unter Druck gestanden. Bei den Einzelwerten wurde die Cancom-Aktie 1,5 Prozent höher getaxt. Die Commerzbank soll die Aktie auf "Buy" von zuvor "Hold" nach oben genommen haben, so der Händler.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Erneut prägten starke Kursverluste bei den Technologiewerten das Geschehen. Händler verwiesen auf starke Gewinnmitnahmen. Es stelle sich die Frage nach der Entwicklung von Konzernen wie Apple und Amazon angesichts der Anzeichen einer Abkühlung der globalen Konjunktur. Es traf vor allem Aktien, die seit Beginn des Jahres zweistellig zugelegt haben. So fielen Amazon um 4,4 Prozent, Netflix um 3,1 Prozent, AMD rutschten 9,5 Prozent ab und Nvidia um 7,8 Prozent. Für den Technologieindex im S&P-500 ging es um 4,4 Prozent abwärts, der Halbleiter-Index fiel um 4,6 Prozent. Apple (-5,0 Prozent) litten unter gesenkten Umsatz- und Gewinnerwartungen des Zulieferers Lumentum, was ohnehin schon kursierende Sorgen hinsichtlich einer schwächeren iPhone-Nachfrage verstärkte. Goldman Sachs knickten um 7,5 Prozent ein. Händler verwiesen dazu auf zwei angebliche Treffen des ehemaligen Goldman-CEO Lloyd Blankfein 2009 mit einem malaysischen Investor, der im Zentrum von Ermittlungen steht.

Aufgrund des Feiertags "Veterans Day" blieb der US-Anleihemarkt am Montag geschlossen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1245 +0,2% 1,1221 1,1246 EUR/JPY 128,14 +0,3% 127,73 127,91 EUR/CHF 1,1358 +0,2% 1,1339 1,1350 EUR/GBR 0,8729 -0,0% 0,8732 0,8744 USD/JPY 113,96 +0,1% 113,80 113,72 GBP/USD 1,2882 +0,2% 1,2853 1,2860 Bitcoin BTC/USD 6.385,51 +0,3% 6.366,33 6.391,35

Die Angst vor einer Schuldenkrise in Italien setzte den Euro unter Druck. Er fiel mit 1,1232 Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Im späten US-Handel notierte er mit 1,1234 Dollar nur knapp darüber. Der Dollar zeigte aber auch gegenüber anderen Währungen Stärke. Der ICE-Dollar-Index kletterte auf den höchsten Stand seit 17 Monaten, gestützt wurde er von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA. Im Dezember werde die nächste Erhöhung erwartet und 2019 drei weiteren Anhebungen, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,17 59,93 -1,3% -0,76 +1,9% Brent/ICE 69,39 70,12 -1,0% -0,73 +9,7%

Die Ölpreise konnten zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und rutschten zum US-Settlement erneut ins Minus. WTI verzeichnete damit bereits den elften Handelstag in Folge ein Minus. Zunächst hatten die Preise davon profitiert, dass Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder sich auf Förderkürzungen geeinigt haben sollen. Für den Fall ins Minus verwiesen Händler auf einen Tweet von US-Präsident Donald Trump, der die geplanten Fördersenkungen kritisierte und stattdessen für niedrigere Preise durch ein hohes Angebot plädierte. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI fiel um 0,4 Prozent auf 59,93 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.202,86 1.200,62 +0,2% +2,24 -7,7% Silber (Spot) 14,08 14,00 +0,6% +0,08 -16,9% Platin (Spot) 845,60 841,00 +0,5% +4,60 -9,0% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,5% +0,01 -19,7%

Der Goldpreis verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Er litt vor allem unter dem starken Dollar. Die Feinunze ermäßigte sich zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.201 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ARGENTINIEN

S&P Global Ratings hat das Langfristrating für Argentinien um eine Stufe auf B von zuvor B+ gesenkt. Damit bewertet die Ratingagentur Investments in Argentinien als hochspekulative Anlage.

BREXIT

Die EU-Europaminister stellten am Montag fest, dass noch kein Durchbruch in der schwierigen Nordirland-Frage erzielt ist. Aus britischen Regierungskreisen hieß es, eine Einigung müsse bis Mittwoch gefunden werden, um noch im November den EU-Sondergipfel zum Brexit einzuberufen.

IRAN

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat dem Iran ein weiteres Mal bescheinigt, sich an die Verpflichtungen des Atomabkommens von 2015 zu halten.

ITALIEN

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat von der italienischen Regierung geeignete Maßnahmen gefordert, um der hohen Verschuldung des Landes zu begegnen. Länder mit großer Verschuldung wie Italien sollten vorsichtiger agieren als andere. "Ich gehe davon aus, dass die italienische Regierung die notwendigen Entscheidungen treffen wird, die es auch möglich machen, dass man nicht in Schwierigkeiten gerät", betonte Scholz.

NORDKOREA

betreibt laut einer am Montag veröffentlichten Studie mindestens 13 Stützpunkte, an denen mobile, atomar einsetzbare Raketen verborgen werden. Mitarbeiter der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) vermuten, es könnte sogar bis zu 20 solcher Raketenstützpunkte geben, die Pjöngjang bisher verheimlicht habe.

USA

Nach der Kongresswahl in den USA geht ein besonders umkämpfter Senatssitz in Arizona an die Demokraten. Der Erfolg ändert aber nichts daran, dass die Republikaner von US-Präsident Donald Trump ihre Senatsmehrheit verteidigen konnten.

THYSSENKRUPP

Daimler-Vorstand Bodo Uebber soll einem Bericht zufolge Aufsichtsratschef bei Thyssenkrupp werden. Er soll in einem ersten Schritt einen der vakanten Plätze im Kontrollgremium übernehmen und in einem nächsten Schritt dessen Vorsitz, wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfahren hat. Uebber wird im Laufe des kommenden Jahres seinen Posten als Finanzvorstand des Autobauers abgeben. Thyssenkrupp wollte die Information nicht kommentieren.

AAREAL

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj 3Q18 ggVj 3Q17 Zinsüberschuss 131 -9% 134 -7% 144 Risikovorsorge 14 -46% 16 -38% 26 Provisionsüberschuss 51 +6% 51 +7% 48 Verwaltungsaufwand 107 -11% 111 -7% 120 Betriebsergebnis 70 -15% 68 -17% 82 Ergebnis nach Steuern/Dritten 41 -13% 45 -4% 47 Ergebnis je Aktie 0,70 -10% 0,68 -13% 0,78

Die Aareal Bank spürt weiter die schwierigen Marktbedingungen und wird beim Ausblick für die Ertragslage im Gesamtjahr teilweise etwas pessimistischer. Ihre im September im Zusammenhang mit dem vereinbarten Kauf der Düsseldorfer Hypothekenbank angehobene Ergebnisprognose für 2018 haben die Wiesbadener aber bekräftigt. Die Schätzung für das Neugeschäftsvolumen wurde hochgeschraubt.

INNOGY

Nachfolgend eine Übersicht über die Nenmonatszahlen:

BERICHTET 9MON 9M18 ggVj 9M17 Außenumsatz 23.756 -9% 26.160 EBITDA bereinigt 2.904 -7% 3.108 EBIT bereinigt 1.872 -11% 2.104 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 721 -26% 978 Ergebnis nach Steuern/Dritten 228 -41% 389 Ergebnis je Aktie 0,41 -41% 0,70

UNIPER

Nachfolgend ein Vergleich der Neunmonatszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 9MONATE 9M18 ggVj 9M18 ggVj 9M17 Umsatz 53.059 +0% -- -- 52.938 EBITDA bereinigt 891 -37% 886 -38% 1.423 EBIT bereinigt 386 -59% 391 -59% 952 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt -550 -- 258 -62% 683 Ergebnis je Aktie -1,50 -- -- -- 1,87

EVOTEC

Nachfolgend eine Übersicht über die Drittquartalszahlen:

BERICHTET 3. QUARTAL 3Q18 ggVj 3Q17 Umsatz 96 +43% 67 EBITDA bereinigt 30 +137% 13 Ergebnis nach Steuern 34 k.A. 2,4 Ergebnis je Aktie 0,23 k.A. 0,02

JENOPITK

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj 3Q18 ggVj 3Q17 Auftragseingang 191 +12% -- -- 171 Umsatz 209 +17% 203 +14% 178 EBIT 24 +4% 23 -- 23 Ergebnis nach Steuern 20 -5% 18 -16% 22 Ergebnis je Aktie 0,36 -5% -- -- 0,38

HELLOFRESH

hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und die Margen verbessert. Das SDAX-Unternehmen sieht sich auf Kurs, die seit August gültige Jahresprognose für den Umsatz zu erreichen. Hellofresh setzte 302,2 (Vorjahr: 216,7) Millionen Euro um, nominal eine Steigerung von 39,5 Prozent, währungsbereinigt von 41,1 Prozent. Dabei verbesserte Hellofresh die Deckungsbeitragsmarge auf 25,9 (23,2) Prozent.

ARIANEGROUP

Das europäische Raumfahrtunternehmen streicht bis zum Jahr 2022 etwa 2.300 Arbeitsplätze. Gründe sind das Ende der Entwicklung der Rakete Ariane 6 und "ungünstige" Marktbedingungen in Europa.

LAFARGEHOLCIM

trennt sich von seinen Aktivitäten in Indonesien und verkauft 80,6 Prozent an Holcim Indonesien an Semen Indonesien zum Preis von 1,75 Milliarden Dollar. Der Erlös soll vor allem dem Schuldenabbau dienen.

