Man wird ja genügsam, was die News des Windkraftanlagenbauers Nordex angeht. Die Hamburger verzeichnen eine "Belebung des Geschäfts", heißt es heute mit den Quartalszahlen. Das Geschäft lebt also noch. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, der Umsatz wird nun aber nur noch am unteren Rand der Vorhersage erwartet. Den Börsianern sind solche "Fakten" jedoch viel zu wenig. Im frühen Handel wird die Nordex-Aktie abgestraft und rutscht wieder unter die 9-Euro-Marke.

