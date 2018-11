DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Handelsgespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen, Vize-Premier Liu He, wieder aufgenommen. Es geht um ein Abkommen, mit dem die Spannungen zwischen den beiden Ländern im Vorfeld eines Treffens der beiden Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping abgebaut werden könnten, das für Ende des Monats geplant ist. Die beiden Finanzminister hätten am Freitag miteinander telefoniert, wie mit dem Gespräch vertraute Personen nun sagen. Die USA verlangten demnach ein konkretes Angebot von China, ehe Verhandlungen über ein Handelsabkommen stattfinden könnten. Chinesische Beamte hätten dies abgelehnt, sie wollten vor einem offiziellen Vorschlag zunächst Vorgespräche führen. Das Telefonat habe zwar keinen Durchbruch in diesen Fragen erreicht, aber doch gezeigt, dass beide Seiten sich zu einigen versuchten, erklärten die Informanten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.737,30 +0,35% Nikkei-225 21.810,52 -2,06% Hang-Seng-Index 25.564,46 -0,27% Kospi 2.071,23 -0,44% Schanghai-Composite 2.651,12 +0,78% S&P/ASX 200 5.834,20 -1,80%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Absturz der US-Aktien - allen voran der Technologiewerte - sowie Sorgen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China bescheren den Börsen in Asien zum Teil starke Verluste. Aber zugleich gibt es auch Hoffnungsschimmer auf eine Lösung des Handelsstreits, so dass sich ausgerechnet die chinesische Kernlandbörse in Schanghai gegen den Abwärtstrend stemmt. Händler sprechen von einer Stimmung zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits wolle die US-Regierung ihren Handelskampf über Strafzölle hinaus mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten gegen den Diebstahl geistigen Eigentums ausweiten. Andererseits machten Berichte die Runde, wonach der chinesische Vizeministerpräsident Liu He in die USA reisen werde, um eine mögliche Lösung voranzubringen. Nachdem der Apple-Zulieferer Lumentum mit gesenkten Umsatz- und Gewinnerwartungen verschreckt hat, grassiert die Sorge über eine schwächere iPhone-Nachfrage auch in Asien. Aktien mit Bezug zu Apple gehören daher auch zu den schwächsten Werten in der Region. In Tokio verloren TDK und Murata im Technologiesektor rund 6 bzw 5 Prozent. Softbank legten gegen den Trend um über 1 Prozent zu. Der Mischkonzern hat neue Einzelheiten über den Börsengang der japanischen Mobilfunktochter bekannt gegeben. Japanische Automobiltitel wurden belastet von Berichten über geplante Importzölle auf Autos in den USA. In Hongkong hat der HSI nach Abgaben knapp ins Plus gedreht. AAC Technologies erholen sich deutlich und büßen nur noch 0,4 Prozent ein. An der chinesischen Leitbörse in Schanghai setzt man auf den Erfolg der diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Handelsstreits. Die Titel der iPhone-Zulieferer Secote Precision und Luxshare verlieren allerdings 3,5 und 6,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Apple sind um weitere 0,7 Prozent gefallen, nachdem Zulieferer Lumentum eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte. Kellogg hat angekündigt, die Geschäftsbereiche Keks und Fruchtsnacks verkaufen zu wollen. Die Aktie gab 0,1 Prozent ab. Veritone schnellten um 9,5 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern wusste mit seinen Drittquartalszahlen zu überzeugen. Dagegen brachen EverQuote nach Vorlage von Geschäftszahlen zur dritten Periode um 16,0 Prozent ein. Der Dienstleister für Autoversicherungen hatte Verluste geschrieben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.387,18 -2,32 -602,12 2,70 S&P-500 2.726,22 -1,97 -54,79 1,97 Nasdaq-Comp. 7.200,87 -2,78 -206,03 4,31 Nasdaq-100 6.829,10 -2,98 -210,05 6,76 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 853 Mio 931 Mio Gewinner 792 960 Verlierer 2.189 2.009 Unverändert 90 113

Sehr schwach - Erneut prägten starke Kursverluste bei den Technologiewerten das Geschehen. Händler verwiesen auf starke Gewinnmitnahmen. Es stelle sich die Frage nach der Entwicklung von Konzernen wie Apple und Amazon angesichts der Anzeichen einer Abkühlung der globalen Konjunktur. Es traf vor allem Aktien, die seit Beginn des Jahres zweistellig zugelegt haben. So fielen Amazon um 4,4 Prozent, Netflix um 3,1 Prozent, AMD rutschten 9,5 Prozent ab und Nvidia um 7,8 Prozent. Für den Technologieindex im S&P-500 ging es um 4,4 Prozent abwärts, der Halbleiter-Index fiel um 4,6 Prozent. Apple (-5,0 Prozent) litten unter gesenkten Umsatz- und Gewinnerwartungen des Zulieferers Lumentum, was ohnehin schon kursierende Sorgen hinsichtlich einer schwächeren iPhone-Nachfrage verstärkte. Goldman Sachs knickten um 7,5 Prozent ein. Händler verwiesen dazu auf zwei angebliche Treffen des ehemaligen Goldman-CEO Lloyd Blankfein 2009 mit einem malaysischen Investor, der im Zentrum von Ermittlungen steht.

US-ANLEIHEN

Aufgrund des Feiertags "Veterans Day" blieb der US-Anleihemarkt am Montag geschlossen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1251 +0,3% 1,1221 1,1264 -6,4% EUR/JPY 128,21 +0,4% 127,73 128,40 -5,2% EUR/GBP 0,8733 +0,0% 0,8732 0,8758 -1,8% GBP/USD 1,2884 +0,2% 1,2853 1,2862 -4,7% USD/JPY 113,96 +0,1% 113,80 113,99 +1,2% USD/KRW 1132,85 -0,5% 1138,72 1136,86 +6,1% USD/CNY 6,9530 -0,2% 6,9636 6,9648 +6,9% USD/CNH 6,9472 -0,3% 6,9666 6,9643 +6,7% USD/HKD 7,8324 -0,0% 7,8342 7,8334 +0,2% AUD/USD 0,7212 +0,6% 0,7172 0,7202 -7,8% NZD/USD 0,6752 +0,6% 0,6710 0,6723 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.384,53 +0,3% 6.366,33 6.421,06 -53,3%

Die Angst vor einer Schuldenkrise in Italien setzte den Euro unter Druck. Er fiel mit 1,1232 Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Im späten US-Handel notierte er mit 1,1234 Dollar nur knapp darüber. Der Dollar zeigte aber auch gegenüber anderen Währungen Stärke. Der ICE-Dollar-Index kletterte auf den höchsten Stand seit 17 Monaten, gestützt wurde er von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA. Im Dezember werde die nächste Erhöhung erwartet und 2019 drei weiteren Anhebungen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,16 59,93 -1,3% -0,77 +1,9% Brent/ICE 69,44 70,12 -1,0% -0,68 +9,8%

Die Ölpreise konnten zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und rutschten zum US-Settlement erneut ins Minus. WTI verzeichnete damit bereits den elften Handelstag in Folge ein Minus. Zunächst hatten die Preise davon profitiert, dass Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder sich auf Förderkürzungen geeinigt haben sollen. Für den Fall ins Minus verwiesen Händler auf einen Tweet von US-Präsident Donald Trump, der die geplanten Fördersenkungen kritisierte und stattdessen für niedrigere Preise durch ein hohes Angebot plädierte. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI fiel um 0,4 Prozent auf 59,93 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,04 1.200,62 +0,2% +2,42 -7,7% Silber (Spot) 14,08 14,00 +0,6% +0,08 -16,9% Platin (Spot) 846,65 841,00 +0,7% +5,65 -8,9% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,6% +0,02 -19,6%

Der Goldpreis verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Er litt vor allem unter dem starken Dollar. Die Feinunze ermäßigte sich zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.201 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BONITÄT ARGENTINIEN

S&P Global Ratings hat ihr Langfristrating für Argentinien um eine Stufe auf B von zuvor B+ gesenkt. Damit bewertet die Ratingagentur ein Investment in Argentinien als hochspekulative Anlage.

INNENPOLITIK USA

Nach der Kongresswahl in den USA geht ein besonders umkämpfter Senatssitz im Bundesstaat Arizona an die Demokraten. Die republikanische Kandidatin Martha McSally räumte ihre Niederlage ein. Sie habe ihre demokratische Rivalin Kyrsten Sinema angerufen und ihr zu ihrem Sieg gratuliert, sagte McSally.

KOREAKRISE

Nordkorea betreibt laut Studie mindestens 13 Stützpunkte, an denen mobile, atomar einsetzbare Raketen verborgen werden. Mitarbeiter der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) vermuten, es könnte sogar bis zu 20 solcher Raketenstützpunkte geben, die Pjöngjang bisher verheimlicht habe. "Es ist nicht so, als ob diese Stützpunkte eingefroren wurden", sagte Victor Cha, Leiter des CSIS-Nordkoreaprogramms, der New York Times.

AMAZON

Der Online-Händler hat offenbar New York City und Crystal City im US-Bundesstaat Virginia als Standorte für seine weiteren Konzernzentralen ausgesucht. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte der Konzern bereits am Dienstag eine Ankündigung in der Sache machen.

BOEING

Der Flugzeughersteller soll Informationen zu möglichen Gefahren eines neuen Flugkontrollgeräts, das eine Rolle beim Absturz eines Jets der Gesellschaft Lion Air im Oktober gespielt haben könnte, verschwiegen haben. Das behaupten Sicherheitsexperten, die den Flugzeugabsturz untersuchen, und Vertreter der US-Luftfahrtbehörde FAA sowie Piloten.

LAFARGEHOLCIM

November 13, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

trennt sich von seinen Aktivitäten in Indonesien. Wie der Baustoff-Konzern mitteilte, werde der Anteil von 80,6 Prozent an Holcim Indonesien an Semen Indonesien zum Preis von 1,75 Milliarden Dollar verkauft. Semen Indonesien sei Marktführer auf dem heimischen Markt. Der Erlös soll vor allem dem Schuldenabbau dienen.

November 13, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

