Die Verbraucherpreise sind in Deutschland im Oktober so stark gestiegen wie seit gut zehn Jahren nicht mehr. Das lag vor allem an höheren Energiepreisen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, lag das Preisniveau 2,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Eine höhere Rate hatte es letztmalig im September 2008 gegeben. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Das Bundesamt bestätigte damit vorläufige Ergebnisse.

Für Energie mussten Verbraucher 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor zahlen. Damit verstärkte sich der Preisauftrieb erneut. Vor allem leichtes Heizöl (plus 39,9 Prozent) und Kraftstoffe (plus 14,8 Prozent) verteuerten sich sprunghaft. Pauschalreisen kosteten in der Herbstferienzeit 7,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich um 1,9 Prozent.

Der für europäische Zwecke errechnete Index HVPI erhöhte sich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent und zum Vormonat um 0,1 Prozent. Der HVPI ist ausschlaggebend für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Für den gesamten Euroraum strebt die EZB mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Nach einer langen Zeit der Zielverfehlung wird die Rate seit einigen Monaten wieder erreicht und sogar etwas übertroffen. "Allmählich wird Inflation wieder ein echtes Thema", erklärte LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert mit Blick auf die Zahlen./bgf/mar/jha/

