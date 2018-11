Der Rosenbauer Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen 2018 einen Konzernumsatz von 552,0 Mio. Euro (1-9/2017: 604,5 Mio. Euro). Dieser Rückgang ist laut Rosenbauer auf die erstmalige Anwendung von IFRS 15 zurückzuführen, mit der im laufenden Geschäftsjahr von einer zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung auf eine zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung umgestellt wurde. Anders als in der Vergangenheit seien demnach Umsätze nicht mehr gemäß dem Abarbeitungsgrad der Fertigungsaufträge zu buchen, sondern erst mit der Produktauslieferung an den Kunden.Das EBIT lag in den ersten drei Quartalen mit 17,0 Mio. Euro (1-9/2017: 14,8 Mio. Euro) klar über dem Vorjahreswert. Dazu habe vor allem eine starke Produktionsleistung mit einem hohen Bestand an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...