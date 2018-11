Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für SAP von 117 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die kostspielige Übernahme von Qualtrics sei eine negative Überraschung, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den kommenden Jahren dürfte die Akquisition nur minimal zu den Ergebnissen des Softwarekonzerns beitragen. Angesichts der Position von SAP und der sich stabilisierenden Margen im Cloud-Geschäft sei die derzeit überdurchschnittlich hohe Bewertung der Aktie jedoch gerechtfertigt./mf/jha/

Datum der Analyse: 13.11.2018

ISIN DE0007164600

AXC0096 2018-11-13/09:00