Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt deuten die Zeichen am Dienstag auf eine freundliche Eröffnung. Damit dürfte sich der Markt nach dem deutlich schwächeren Wochenauftakt zunächst etwas stabilisieren. Dabei sind die Vorgaben eher belastend. An der Wall Street sorgten vor allem Kursverluste bei Technologieaktien für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...