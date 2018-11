Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RTL nach Quartalszahlen von 69 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts weiter sinkender deutscher TV-Werbeerlöse spreche wenig für einen steigenden Aktienkurs des Medienkonzerns, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen. Die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in den beiden kommenden Jahren seien zu hoch./gl/la

Datum der Analyse: 13.11.2018

