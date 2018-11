Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Papier des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei eine von insgesamt neun derzeit besonders attraktiven europäischen Aktien aus fünf Branchen, schrieb Analystin Ann Larson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um in diese Auswahl zu gelangen, müsse der zuständige Fundamentalanalyst die Aktie mit "Outperform" bewerten, sie dürfe bei Investoren aber noch nicht zu begehrt sein. Nach dem Kursrutsch infolge des jüngsten Glyphosat-Rechtsstreits sei Bayer klar unterbewertet./gl/zb Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-11-13/09:08

ISIN: DE000BAY0017