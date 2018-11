Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) strebt weiterhin für 2018 eine Dividende je Aktie mindestens auf dem Niveau des Vorjahres an, wie am Dienstag bei Vorlage der Ergebnisse zum 3. Quartal 2018 mitgeteilt wurde. Der Konzernumsatz des DAX-Konzerns stieg im 3. Quartal infolge der Übernahme von Monsanto um 23,4 Prozent auf 9,905 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft, also währungs- und portfoliobereinigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...