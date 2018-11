Innerhalb des nächsten Quartals beabsichtigt Moody's eine Liste der Branchen zu erstellen, die es in einer höheren Risikokategorie für Cyber-Attacken sieht. Mehrere Unternehmen - von Verbraucherkredit-Unternehmen bis hin zu Versicherungsgesellschaften - investieren in Kreditrisikoeinstufungen und -forschung, aber es fehlt noch an Klarheit über das Cyber-Risiko für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...