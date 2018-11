Fundamental: Die Ölpreise konnten gestern zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und rutschten am Ende erneut ins Minus. Brent verzeichnete an neun der letzten elf Tage Verluste. Zunächst hatten die Preise davon profitiert, dass OPEC-Mitglieder und Nichtmitglieder sich auf Förderkürzungen geeinigt hatten. Für den Fall ins Minus verwiesen Händler allerdings auf einen Tweet von US-Präsident Donald Trump, der sich gegen eine Fördersenkung aussprach und stattdessen für niedrigere Preise durch ein höheres Angebot plädierte. Die passive Reaktion nach den Iran-Sanktionen wurde seitens der Marktteilnehmer so erklärt, dass sich die Märkte seit langem darauf vorbereiten konnten.

Technisch: Bis 86,88 US-Dollar reichte Anfang Oktober der Aufwärtstrend bei der Nordsee-Sorte Brent ...

