Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat heute ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2018 veröffentlicht und in diesem Zuge ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

"Unsere Konzentration auf lukrative Nischenmärkte der Elektromobilität beginnt sich auszuzahlen", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Voltabox AG. "Vor allem in der Intralogistik ist die Nachfrage nach unserer Technologie sehr stark und hat uns im dritten Quartal eine hohe Auslastung bei der hoch automatisierten Produktion von Modulen beschert. Ein wesentlicher Teil der erhöhten Nachfrage geht auf die Kooperation mit unserem Partner Triathlon zurück, die wir im zweiten Quartal neu aufgesetzt haben. Wir profitieren bei der Intralogistik aber auch schon von unserem direkten Marktzugang"

Dank der weiter anziehenden Nachfrage hat Voltabox im dritten Quartal einen Umsatz von 15,4 Mio. Euro erzielt. Zur Einordnung der erzielten Gesamtleistung ist zudem die Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen zu berücksichtigen - diese beläuft sich auf 7,2 Mio. Euro und ist im Wesentlichen auf den Bestandsaufbau von fertig produzierten Modulen für den Einsatz in Gabelstaplern und anderen Intralogistik-Anwendungen zurückzuführen. Von Januar bis September erwirtschaftete Voltabox einen Umsatz von 33,5 Mio. Euro und wuchs damit um 105 Prozent gegenüber dem Vorjahr (16,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg im Jahresvergleich ebenfalls sehr deutlich und lag nach den ersten neun Monaten bei 7,0 Prozent (Vorjahr: -10,7 Prozent).

Module für die Intralogistik und Batteriesysteme für Trolleybusse prägen Umsatzwachstum

Neben den hohen Stückzahlen von Batteriemodulen für die Intralogistik hat Voltabox im dritten Quartal vor allem Batteriesysteme für den Einsatz in Trolleybussen gefertigt. Diese sind für den Einsatz in den Nahverkehrsnetzen von Seattle, San Francisco und Luzern vorgesehen. Ebenso wurden im dritten Quartal die ersten Batteriesysteme für Schäffer, ein Anbieter von Hof-, Rad- und Teleradladern, in Serie produziert und ausgeliefert. Die hohe Ausbringung in der Produktion soll auch im vierten Quartal mindestens beibehalten werden. Parallel läuft nun endgültig die Serienproduktion von Starterbatterien für BMW Motorrad an. Diese soll sich spätestens zu Beginn des kommenden Geschäftsjahres in zusätzlichen Umsätzen bemerkbar machen. Darüber hinaus trugen im dritten Quartal erstmals Batteriesysteme für Massenmarktanwendungen wie Pedelecs und E-Bikes zum Umsatz bei.

Integration der Übernahmen im Fokus

Mit der Übernahme von ACCURATE Smart Battery Systems hat Voltabox sein M&A-Wachstum vorläufig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...