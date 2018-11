Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ergebnisse des Werbekonzerns für das dritte Quartal hätten überzeugt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die "schöne Trendwende" im Bereich Außenwerbung spreche insgesamt für gesunde Trends am Werbemarkt./ag/gl Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-11-13/09:18

ISIN: DE0007493991