FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Dienstag knapp behauptet in den Handel gestartet. Wegweisend für die Bundesanleihen dürfte im Tagesverlauf werden, ob Italien einen nachgebesserten 2019er Haushaltsplan vorlegt - oder der Streit mit der EU über den schuldensteigendern Entwurf weiter eskaliert. Obwohl kaum Anzeichen einer Deeskalation zu erkennen sind, rechnen die Anleihestrategen der Commerzbank mit subtilen Konzessionen aus Italien, die Hoffnungen auf einen Kompromiss am Leben halten dürften.

Entspannungsphasen dürften zur Reduzierung von Italien-Risiken genutzt werden, was die Bundesanleihen auf der anderen Seite stützen dürften.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 160,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,28 Prozent und das Tagestief bei 160,15 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.48 Uhr fast 31.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gibt 2 Ticks ab auf 131,47 Prozent.

November 13, 2018 02:49 ET (07:49 GMT)

