Überwiegend positiv aufgenommene Quartalszahlen deutscher Unternehmen haben dem hiesigen Aktienmarkt am Dienstag eine festere Eröffnung beschert. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,60 Prozent auf 11 393,86 Punkte. Am Montag war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gefallen und hatte damit einen Großteil seiner jüngsten Erholung wieder eingebüßt.

Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gewann am Dienstag 0,65 Prozent auf 23 998,47 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,60 Prozent auf 3213,28 Zähler nach oben./edh/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0104 2018-11-13/09:21