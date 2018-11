Saudi-Arabien hat angekündigt, seine Ölausfuhren im Dezember zu reduzieren. Wegen zwiespältiger Signale des Kartells Opec fallen die Preise trotzdem.

Die Ölpreise haben am Dienstag trotz einer am Wochenende angestoßenen Debatte über Produktionskürzungen nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,40 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 78 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...