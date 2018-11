Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation im Oktober spürbar höher

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober spürbar zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 2,2) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Oktober. Gegenüber dem Vormonat kletterte der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Beschäftigungsmotor in Deutschland läuft weiter rund

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im dritten Quartal 2018 weiter gestiegen. Mit 45,04 Millionen Erwerbstätigen, die ihren Arbeitsort in Deutschland hatten, wurde erstmals nach der Wiedervereinigung die 45-Millionen-Marke für ein Quartal überschritten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

USA und China nehmen Gespräche im Handelsstreit wieder auf

Der US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Handelsgespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen, Vizepremier Liu He, wieder aufgenommen. Es geht um ein Abkommen, mit dem die Spannungen zwischen den beiden Ländern im Vorfeld eines Treffens der beiden Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping abgebaut werden könnten, das für Ende des Monats geplant ist. Die beiden Finanzminister hätten am Freitag miteinander telefoniert, wie mit dem Gespräch vertraute Personen jetzt sagten.

Umkämpfter Senatssitz in Arizona geht an Demokratin

Nach der Kongresswahl in den USA geht ein besonders umkämpfter Senatssitz im Bundesstaat Arizona an die Demokraten. Die republikanische Kandidatin Martha McSally räumte ihre Niederlage ein. Sie habe ihre demokratische Rivalin Kyrsten Sinema angerufen und ihr zu ihrem Sieg gratuliert, sagte McSally in einem auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Video. Sinema werde nach einem "harten Kampf" die erste weibliche Senatorin für Arizona.

Studie: Nordkorea betreibt mindestens 13 geheime Raketenstützpunkte

Nordkorea betreibt laut einer Studie mindestens 13 Stützpunkte, an denen mobile, atomar einsetzbare Raketen verborgen werden. Mitarbeiter der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) vermuten, es könnte sogar bis zu 20 solcher Raketenstützpunkte geben, die Pjöngjang bisher verheimlicht habe. "Es ist nicht so, als ob diese Stützpunkte eingefroren wurden", sagte Victor Cha, Leiter des CSIS-Nordkoreaprogramms, der New York Times.

S&P senkt Rating für Argentinien um eine Stufe

S&P Global Ratings hat ihr Langfristrating für Argentinien um eine Stufe auf B von zuvor B+ gesenkt. Damit bewertet die Ratingagentur ein Investment in Argentinien als hochspekulative Anlage. S&P verwies unter anderem mit der Schuldenlast des Landes, die hohe Inflation und eine "Erosion" seiner Wachstumskurve. Der Ausblick der Ratinganalysten für Argentinien ist stabil.

Innenstaatssekretär Mayer stellt sich hinter Seehofer

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat in der Debatte um einen Verbleib im Amt Rückendeckung von seinem parlamentarischen Staatssekretär Stephan Mayer bekommen. Es gebe "keine unmittelbare Verknüpfung" zwischen dem CSU-Vorsitz und dem Amt des Bundesinnenministers, sagte Mayer der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ich sehe deshalb überhaupt keinen Automatismus, dass Horst Seehofer nunmehr auch als Bundesinnenminister zurücktreten müsste", sagte der CSU-Politiker und Innenstaatssekretär.

Gauland stellt sich in AfD-Spendenaffäre hinter Weidel

In der AfD-Spendenaffäre hat sich Parteichef Alexander Gauland hinter die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel gestellt. "Ich glaube nicht, dass sie sich Vorwürfe machen muss", sagte Gauland der Bild-Zeitung. "Hier hat offensichtlich der Schatzmeister falsch gehandelt. Das Geld ist zu spät zurückgezahlt worden, das will ich gerne zugeben." Daraus könne Weidel aber kein Vorwurf gemacht werden.

Warnung nach Zwischenfall in Frankfurter Industriepark aufgehoben

Ein Zwischenfall in einem Industriepark in Frankfurt am Main hat am frühen Dienstagmorgen Anwohner und Einsatzkräfte in Atem gehalten. In den Stadtteilen Griesheim und Nied heulten mehrmals die Warnsirenen, nachdem bei einer Firma Salzsäure-Dämpfe ausgetreten waren. Schließlich gab die Feuerwehr Entwarnung. "Die letzten Messungen waren negativ, so dass die Warnung für Nied und Griesheim aufgehoben werden kann", schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Brexit-Verhandlungen in kritischer Phase

Die Brexit-Verhandlungen sind in einer kritischen Phase. Die EU-Europaminister stellten in Brüssel fest, dass noch kein Durchbruch in der schwierigen Nordirland-Frage erzielt ist. Die EU wartet nun gespannt auf London. Dort muss Premierministerin Theresa May ihr Kabinett überzeugen, einer umstrittenen Auffanglösung für die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zuzustimmen.

Bulgarien erwägt Ablehnung von UN-Migrationspakt

Nach den USA, Österreich und Ungarn erwägt nun auch Bulgarien, den UN-Migrationspakt für bessere internationale Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik nicht zu unterschreiben. "Wir betrachten es zu diesem Zeitpunkt als richtig, ihn abzulehnen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei Gerb, Zwetan Zwetanow, am Montag nach einem Treffen mit dem nationalistischen Koalitionspartner Vereinte Patrioten.

November 13, 2018

