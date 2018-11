Von Carlo Martuscelli

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca verkauft die US-Rechte am Mittel Synagis an die Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) für eine Anfangszahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Wie die Briten mitteilen, wird das schwedische Unternehmen Synagis, angewendet zur Vorbeugung schwerer Infektionen mit dem Respiratory-Syncytial-Virus, neben der Vermarktung auch 130 Mitarbeiter von Astrazeneca übernehmen. Sobi erhält auch die Rechte auf einen Anteil der US-Gewinne aus dem Medikamentenkandidaten MEDI8897, ebenfalls zur Anwendung bei Atemwegsinfektionen. Astrazeneca hat diesen Kandidaten in Zusammenarbeit mit der französischen Sanofi am Start.

Sobi werde Astrazeneca 1 Milliarde Dollar in bar und zusätzlich 500 Millionen Dollar in eigenen Aktien zahlen, erklärten die Briten weiter. Darüber hinaus winken dem Konzern mit Sitz in London bis zu 470 Millionen Dollar an umsatzbezogenen Zahlungen für Synagis.

