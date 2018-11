Zürich / Luzern - Geht es um die Ausgestaltung der künftigen Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union, geniessen die bilateralen Verträge nach wie vor breite Unterstützung. Sollte sich der Marktzugang zu Europa für die hiesige Wirtschaft jedoch verschlechtern, geht eine Mehrheit der Stimmberechtigten davon aus, dass die Schweiz diesen Verlust durch verstärkten Handel mit grossen Drittstaaten kompensieren kann. Dies zeigt das zweite Credit Suisse Europa Barometer, eine repräsentative Umfrage von gfs.bern im Auftrag der Credit Suisse und in Zusammenarbeit mit dem Europa Forum Luzern.

Eine deutliche Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten zieht die Fortsetzung der bilateralen Verträge weiterhin den anderen abgefragten Möglichkeiten für die Regelung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) vor. Obwohl die Details der Ausgestaltung dieser Beziehungen umstritten sind, bringt das Stimmvolk klar zum Ausdruck, dass diese als wichtig empfunden werden und Stabilität gewünscht ist. Zu diesem Schluss kommt das zweite Credit Suisse Europa Barometer, eine repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der Credit Suisse und in Zusammenarbeit mit dem Europa Forum Luzern. Die Ergebnisse sind Teil des Sorgenbarometer 2018, das am 6. Dezember 2018 erscheint.

Gefragt, wie das zukünftige Verhältnis der Schweiz und der EU aussehen soll, geben 65 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten als erste Priorität die Fortsetzung der bilateralen Verträge an. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr - 2017 sprachen sich noch 48 Prozent in erster Priorität für die Weiterführung der Bilateralen aus. Gleichzeitig möchten nur gerade 13 Prozent der Befragten in erster Priorität das Vertragswerk kündigen, was einer Abnahme um 8 Prozentpunkte in den letzten 12 Monaten entspricht. Ebenso viele Stimmberechtigte sprechen sich in erster Priorität für einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aus. Was 1992 vom Volk nur knapp verworfen wurde, wird heute noch von 13 Prozent in erster Priorität gewünscht. Addiert man jenen Teil des Elektorats, der sich einen EWR-Beitritt in zweiter Priorität vorstellen kann, erhöht sich der Anteil um 29 Prozentpunkte auf 42 Prozent. Keine Chance hätte zurzeit ein EU-Beitritt, der nur von 3 Prozent als gangbarer Weg priorisiert wird.

Grosse Bedeutung des bilateralen Wegs

Insgesamt erachten 82 Prozent des Elektorats die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU als "sehr wichtig" (34 Prozent) oder "eher wichtig" (48 Prozent). Die Bedeutung der Bilateralen ist auch in den Sprachregionen unbestritten (über 80% sehr/eher einverstanden). In der italienischsprachigen Schweiz fällt der Anteil Personen,

die die Verträge als sehr wichtig empfinden, mit 11 Prozent jedoch etwas geringer aus als im Rest der Schweiz (Deutschschweiz: 36%; Westschweiz: 31%). Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern: "Entgegen den Positionen der jeweiligen Parteien sind sich die Stimmberechtigten zudem über alle Parteigrenzen hinweg über die Bedeutung der bilateralen Verträge einig. Auch bei den Wählenden der SVP ist eine solide Mehrheit von 77 Prozent der Meinung, die bilateralen Verträge mit der EU seien wichtig."

Ambivalente Beurteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...