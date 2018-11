Der Oktober war für Investoren am Ölmarkt bisher ein sehr schlechter Monat. Dem schließt sich der November nahtlos an. Fiel der Ölpreis doch jüngst fast jeden Tag und ist nach 25 Prozent Kursverlust an einem markanten Punkt, an dem charttechnisch orientierte Anleger genauer hinsehen sollten. Folgende Chartanalyse stellt das Gesamtbild dar und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...