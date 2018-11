Es keimt wieder Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Prompt trauen sich die Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück.

Der Dax stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,5 Prozent auf 11.379 Punkte, nachdem er zum Wochenauftakt um knapp zwei Prozent abgerutscht war.

Einer chinesischen Zeitung zufolge könnte der Chef-Unterhändler des Landes bald nach Washington reisen, um das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping beim kommenden G20-Gipfel vorzubereiten. Börsianer werteten dies als positives Signal, warnten aber vor voreiligem Optimismus. Noch gebe es keine Einigung.

Daneben hielt eine erneute Flut von Firmenbilanzen Anleger auf Trab.

Im Haushaltsstreit zwischen der EU und Rom läuft die Frist für eine Antwort der italienischen Regierung ab. Die EU-Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert. Die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega muss Brüssel nun ihre Schuldenpläne erneut vorlegen.

Es wird allerdings nicht damit gerechnet, dass Italien einlenkt. Die EU-Kommission hatte den Entwurf zurückgewiesen, weil die Schuldenpläne der populistischen Regierung in Rom grob gegen die Stabilitätskriterien der Euro-Zone verstoßen.

Thema an der Börse sind auch die deutlich gestiegenen Energiepreise. Diese haben die Inflation in Deutschland im Oktober auf ein Zehn-Jahreshoch getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit vorläufige Daten. Eine höhere Jahresteuerungsrate hatte es zuletzt im September 2008 mit 2,8 Prozent gegeben.

Für Energie mussten Verbraucher 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor zahlen. Damit verstärkte sich der Preisauftrieb erneut. Vor allem leichtes Heizöl (plus 39,9 Prozent) und Kraftstoffe (plus 14,8 Prozent) verteuerten sich deutlich. Pauschalreisen kosteten in der Herbstferienzeit ...

