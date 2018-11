Um 4:04 Uhr waren in einem Betrieb der Weylchem Griesheim aus bisher ungeklärter Ursache Salzsäure-Dämpfe aus einem Lkw-Tank ausgetreten. In einem Medienbericht ist von einem umgekippten LKW die Rede. Der Stoffaustritt konnte inzwischen gestoppt werden, heißt es dazu auf der Webseite des Industrieparks. Die Warnung in den Stadtteilen Nied und Griesheim wurde demnach inzwischen wieder aufgehoben. ...

