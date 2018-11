In der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China trauen sich einige Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,5 Prozent auf 11.379 Punkte, nachdem er zum Wochenauftakt um knapp zwei Prozent abgerutscht war.

Den vollständigen Artikel lesen ...