Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LafargeHolcim von 53 auf 51 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an den jüngsten Quartalsbericht an. Die Papiere des Schweizer Baustoffkonzerns seien angemessen bewertet./ag/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-11-13/09:34

ISIN: CH0012214059