Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt geht am Dienstag nach dem schwachen Wochenauftakt zuerst einmal auf Stabilisierungskurs. Damit können sich die sehr schwachen US-Vorgaben erst einmal nicht durchsetzen. Die Wall Street war am Montag belastet durch Verluste bei Technologieaktien deutlich tiefer in die Woche gestartet. ...

