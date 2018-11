IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited stellt weitere Details von Absichtserklärung hinsichtlich Aufnahme der Energydrinks Verve und Champ in sein Markenportfolio bereit

Neupositionierung von äußerst erfolgreichem Verve Energy, das zuvor gemeinsam mit Champ Energy 230 Mio. $ (über 7 Jahre) im Direktvertrieb verzeichnete, wird Einführung von mit CBD angereicherten Getränken in USA beschleunigen

Vancouver (British Columbia, Kanada), 13. November 2018. Weekend Unlimited Inc. (CSE: YOLO, FSE: 0OS1) (Weekend oder das Unternehmen) stellt weitere Details seiner unabhängigen Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von Verve Beverage Company bereit.

Durch diese Übernahme wird Weekend Unlimited die Stärke der äußerst beliebten Marke Verve Energy hinzufügen, die aufgrund ihrer Direktvertriebsgeschichte unterbewertet war, aber aufgrund ihrer Qualität und Effektivität eine große Anhängerschaft hat, sagte Cody Corrubia, President und CEO von Weekend Unlimited. Wir haben die Möglichkeit, die Marke Verve neu zu positionieren und mit einer bestehenden Unterstützungsbasis in Nordamerika aufzubauen. Verve Beverage Company verfügt als offizieller Partner des NHL-Teams San Jose Sharks über eine privilegierte Position, fügte Herr Corrubia hinzu.

Höhepunkte von Verve Energy:

- Verve ist auf dem Getränkemarkt einzigartig positioniert

- Renommierte Marke mit der Möglichkeit, neue Marken auf dem Markt zu positionieren

- Von Ärzten formuliert und klinisch getestet

- Höchste Wachstumskategorie in der Getränkeindustrie

- Angesichts über 230 Mio. $ (über 7 Jahre) an historischen Direktverkäufen an Verbraucher äußerst erfolgreich und bereit für Einführung in den Einzelhandelsvertrieb

Die Sicherung der Marke Champ Energy bietet uns ein beschleunigtes Modell für die Einführung von mit CBD angereicherten Getränken und den Ausbau starker Vertriebsbeziehungen, da wir sowohl über die Produktreihe Verve als auch über die Produktreihe Champ verfügen, sagte Herr Corrubia.

Höhepunkte von Champ Energy:

GESUNDE, MIT CBD- UND MTC-ÖL NANOANGEREICHERTE GETRÄNKE

- CHAMP CBD Flavored Water wird aus einem wasserlöslichen Hanföl sowie aus anderen untergeordneten Phytocannabinoiden wie CBG, CBN, CBC und natürlich vorhandenen Terpenen hergestellt

- Jede 12-oz-Flasche CHAMP enthält 27 mg Phytocannabinoide pro Dosis und ist auf optimale Bioverfügbarkeit ausgelegt

- 27 mg an phytocannabinoidreichem Hanföl

- Hochreines Nanowasser und 100 % biologisches CBD-Öl

- CHAMP ermöglicht es, die positiven Wirkungen von CBD zu spüren und gleichzeitig von allen gesundheitlichen Vorteilen eines Nanowassers zu profitieren, das mit über 78 Elektrolyten, Mineralstoffen und Glykonährstoffen angereichert ist

- Angereichert mit einer aktiven Wasserquelle mit einem pH-Wert von 7,3 und MCT-Öl für weitere gesundheitliche Vorteile, ohne Zuckerzusatz

- CHAMP bietet dieselben großartigen Geschmacksrichtungen und denselben Geschmack auch ohne CBD

- CHAMP ist der offizielle Energydrink des NHL-Teams San Joe Sharks

In Abhängigkeit des Abschlusses der Kaufprüfung hat das Unternehmen zugestimmt, 50 Millionen seiner Stammaktien für 100 Prozent des Unternehmens, das diese beiden Marken besitzt, zu emittieren. Die Marken unterliegen einem 20-jährigen Lizenzabkommen, das eine Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent des Umsatzes vorsieht. Das Unternehmen hat eine noch nicht abgeschlossene gesicherte Darlehensfazilität in Höhe von zwei Millionen US-Dollar unterzeichnet, von der 750.000 US-Dollar als Vorschuss gewährt wurden.

