Krisenmetall. Sicherer Hafen. Inflationsschutz. Gold hat einige Eigenschaften. Während Papiergeld heutzutage auf Teufel komm' raus vermehrt wird, bleibt Gold ein knappes Gut. Apropos sicherer Hafen. In jüngster Vergangenheit scheint Gold von einigen Marktteilnehmern wieder entdeckt worden zu sein. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer drohenden weltweiten Konjunktur-Abschwächung. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die geplante Neuverschuldung des bereits hoch verschuldeten Italiens sowie die Gefahr eines ungeordneten Brexit rücken Gold wieder mehr in den Blickpunkt. Doch: Die Entwicklung des Goldpreises hängt auch immer von der Entwicklung des US-amerikanischen Dollars ab. Und dieser profitiert derzeit von der Zinswende in den Staaten.

Gedämpfte Nachfrage?

In den vergangenen Monaten zeigte der Dollar demzufolge gegenüber dem Euro Stärke - was wiederum einen Höhenflug des Goldpreises verhinderte. Weil Gold in der Regel in Dollar notiert und auch gehandelt wird, macht ein starker Dollar das Edelmetall ...

