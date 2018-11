Dieses heikle Technikfeld ist schwer zu greifen. Aber mit dem 3D-Metalldruck deckt Rheinmetall in sehr vielen seinerGeschäftsfelder diesen technischen Bedarf ab. 1 Mrd. € Umsatz im 3D-Druck sind in Deutschland bereits gesichert. Jetzt kommt es darauf an, dass Rheinmetall geschickt genug ist, die Gelegenheiten zu nutzen, um sich in weitere Spezialisten einzukaufen. Dem Chef Papperger trauen wir dies sehr wohl zu. Rheinmetall war gestern mit - 5,3 % einer der größten Verlierer, das ergibt rund 40 % Kurskorrektur gegenüber dem Spitzenkurs des Jahres. Besser geht es nicht.



