St.Gallen (ots) - Am 18. Januar werden beim Kongress "Sport.Tourismus.Forum" die neuesten Trends, nachhaltige Strategien und Events im Sporttourismus vorgestellt.



Der Branchentreff bietet interessante Einblicke in die jüngsten sport-touristischen Entwicklungen. Die Besucher erwarten am 18.1.2019 zahlreiche Gelegenheiten, sich vor Ort und aus erster Hand innovative Ideen und Tipps aus beiden Branchen zu holen. Die Flatrate für Skifahrer, der virtuelle Sportevent und nachhaltige Strategien für Bike-Destinationen sind nur einige Themen, die vorgestellt werden. 20 Experten präsentieren die neuesten Trends, geben Praxis-Tipps und gewähren Einblicke in ihre Eventkonzepte.



Wissensvorsprung im Sporttourismus



VR-Sporterlebnisse oder Insta-Walks ziehen ein neues Publikum an. Und das in Dimensionen, die noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar schienen. Die Digitalisierung hat die Gesellschaft und das Urlaubsverhalten nachhaltig verändert.



"Trotzdem bleiben Bewegung und Sport die zentrale Triebfeder des Tourismus" , sagt Hans-Willy Brockes, der Veranstalter des Kongresses. In der Schweiz gibt es laut Brockes 690.000 Biker, von denen 20 Prozent regelmäßig in den Radurlaub fahren. Allein in Österreich liegt die durch Sport induzierte Wertschöpfung fast doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. "Die Zahlen belegen, dass der Aktivurlaub boomt. Gäste suchen die Bewegung auch im Urlaub" , sagt Brockes. Deshalb sei der Branchentreff in St.Gallen die wichtigste Plattform für den Austausch. "Beide Wirtschaftszweige können von einander nur lernen."



Experten-Tipps und Trendthemen



Am Forum stehen die Trendthemen "Digital", "Bike", "Ausdauer" sowie "Trends und Events" im Fokus. Die vier Foren liefern parallel ab 9 Uhr geballtes Experten-Wissen. Best-Pratice-Beispiele und neue Tourismus-Projekte werden vorgestellt. Am Nachmittag wird die Hauptbühne zum Schauplatz für Themen aus der Welt der Großsport-Veranstaltungen, Kooperationen und Sponsoring.



Sport.Tourismus.Forum



Unter dem Motto "Aktiv.Digital.International" findet der Kongress bereits zum zweiten Mal in den Olma Messen St.Gallen statt. Das "Sport.Tourismus.Forum" ist der Auftakt der Ferienmesse "Grenzenlos". Der Kongress richtet sich an Vertreter von Tourismusregionen und Sportvereinen, Sport-Reiseanbieter sowie Tourismus-Institutionen aus dem deutschsprachigen Raum. Infos unter: www.sporttourismusforum.com



Datum: 18.01.2019, 09:00 - 17:00 Uhr



Ort: Olma Messen



St.Gallen, Schweiz



Url: http://www.sporttourismusforum.com



Kontakt: ESB Marketing Netzwerk Fabian Weber presse@esb-online.com +41 (0) 71 223 78 82 http://www.esb-online.com