Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten ist zuletzt gesunken, so die Analysten der Helaba.Dazu beigetragen hätten unter anderem Sorgen um Italien und Meldungen, wonach das britische Parlament die "Brexit"-Pläne von Premierminister May ablehnen könnte. In einem solchen Umfeld seien Bundesanleihen gefragt und so wundere es nicht, dass der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit Überschreiten der 55-Tagelinie weitere Gewinne habe erzielen können. Die nächsten Hürden seien bei 160,90/98 und am Kontrakthoch bei 161,33 zu finden. Eine erste Unterstützung zeige sich bei 159,34. Die Trading-Range liege zwischen 159,80 und 160,90. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...