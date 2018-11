Lebenderkennungstechnologie für ein digitales Erlebnis der Kunden, die neues umfangreiches Dienstleistungsangebot des Home Office in Anspruch nehmen

iProov, ein führender Anbieter biometrischer Technologien zur Gesichtserkennung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine wichtige Rolle in einem mehrjährigen Vertrag mit dem britischen Innenministerium über die Bereitstellung einer Smartphone-basierten digitalen Identitätsüberprüfung übernehmen wird. Mit dieser neuen Fähigkeit wird das britische Home Office in der Lage sein, sichere, benutzerfreundliche Interaktionen mit Personen im Einklang mit dem Programm für digitale Dienstleistungen durchzuführen. Die App zur Unterstützung von Anträgen für das EU Exit Settlement Scheme beinhaltet diese Technologie ebenfalls.

Die neue digitale Dienstleistung, die in Partnerschaft mit dem Einwanderungs- und Grenzmanagementunternehmen WorldReach Software mit Unterstützung des niederländischen Spezialisten für kontaktlose Dokumente, ReadID, bereitgestellt wird, ermöglicht eine sichere Anmeldung zu Home Office Services mittels einer Smartphone-App. Der Prozess beinhaltet die biometrische Abgleichung eines Selfies des Nutzers mit dem Bild, das vom Reisepass-Chip des Nutzers abgelesen wird. Dabei kommt die einzigartige Flashmark-Technologie von iProov zum Einsatz, um eine robuste Lebenderkennung zu gewährleisten.

iProov ist einzigartig in seiner Fähigkeit, eine "echte Präsenz sicherzustellen". Im Umfeld einer Identitätsüberprüfung mit Selbstbedienung muss ein System bestätigen können, ob die Person, die sich zur Überprüfung vorstellt, wirklich der Besitzer des vorgelegten Ausweises ist und nicht ein Foto, Bildschirmbild, eine Aufzeichnung oder ein verändertes Video. iProov besitzt elf Patente, die in Großbritannien und den USA für seine Technologie, die derartige Betrugsversuche erkennt, erteilt wurden.

Es ist nicht das erste Mal, dass iProov für seine branchenführende Identitätsprüfungstechnologie ausgezeichnet wird. Im April 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass es als erstes britisches und in der Tat internationales Unternehmen von der Direktion für Wissenschaft und Technologie des US-Ministeriums für Heimatschutz (DHS) einen Auftrag im Rahmen des Silicon Valley Innovation Program (SVIP) erhalten habe, mit dem der Einreiseverkehr an den Grenzen optimiert und gesichert werden soll. Darüber hinaus war das Unternehmen 2017 auf der CYBERUK 2017 der Gewinner des vom National Cyber Security Centre ausgeschriebenen Cyber Den-Wettbewerbs. Des Weiteren hat es eine Reihe von Zuschüssen von der britischen Innovationsagentur Innovate UK erhalten, und im September 2017 wurde es zum einzigen britischen Mitglied von SINET16 ernannt, einer ausgewählten Gruppe von Innovationsunternehmen im Bereich Cybersicherheit. Im Finanzdienstleistungssektor ist die Technologie des Unternehmens bei Banken, wie etwa ING in den Niederlanden, live im Einsatz.

Andrew Bud, Gründer und CEO von iProov, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass sich das Home Office bei diesem umfangreichen und bedeutenden Anwendungsbereich für die einzigartige Technologie von iProov entschieden hat. Unsere Position als weltweit führender Anbieter in diesem Sektor haben wir mit langjähriger großartiger Unterstützung seitens der britischen Regierung aufgebaut. Unsere Mission, Vertrauen in das Online-Ökosystem sicherzustellen, war noch nie so wichtig wie heute."

Das in London ansässige Unternehmen iProof wurde 2011 gegründet. Die biometrische Gesichtserkennungstechnologie des Unternehmens wird von Banken und Regierungsbehörden in der ganzen Welt für die Eingliederung, Anmeldung und Authentisierung von Kunden eingesetzt, um sicherzustellen, dass neue und wiederkehrende Nutzer authentisch sind, und um sich gegen betrügerischen Zugriff auf personenbezogene Daten oder die Verwendung gestohlener Identitätsdaten zu schützen.

--Ende--

Über iProov

Das von CEO Andrew Bud im Jahr 2011 gegründete Unternehmen iProov ist ein weltweit führender Anbieter von betrugssicheren biometrischen Gesichtserkennungstechnologien. Die Technik des Unternehmens wird von Banken und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt für die Eingliederung, Anmeldung und Authentisierung von Kunden eingesetzt, um sicherzustellen, dass neue und wiederkehrende Nutzer authentisch sind, und um sich gegen betrügerischen Zugriff auf personenbezogene Daten oder die Verwendung gestohlener Identitätsdaten zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.iproov.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005522/de/

Contacts:

Tyto für iProov

Connor Mitchell

connor.mitchell@tytopr.com

+44 7564 114 624